Meteo Corsico, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Corsico prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo sereno e un’assenza di precipitazioni significative. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata è prevista la possibilità di piogge leggere, quindi è consigliabile prestare attenzione a eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa variabile intorno al 10-25%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-24°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da est e sud-ovest a velocità comprese tra 1,9 e 3 km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature inizieranno a salire, con valori che potrebbero superare i +30°C nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli, provenienti prevalentemente da sud-ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33-34°C, con venti leggeri che potrebbero aumentare leggermente di intensità, ma senza raggiungere valori significativi.

In serata, la situazione potrebbe cambiare leggermente con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 8-10%, e le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +22-25°C. I venti potrebbero aumentare di intensità, con raffiche che potrebbero superare i 20 km/h in alcune zone.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico per Giovedì 1 Agosto indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive e la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche e prepararsi adeguatamente a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.2° perc. +24.5° prob. 46 % 3 ENE max 12 Grecale 70 % 1012 hPa 3 poche nuvole +22.6° perc. +22.9° prob. 4 % 0.1 NNE max 6.4 Grecale 77 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 1.6 OSO max 5 Libeccio 71 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +31.7° Assenti 4.4 SO max 4.7 Libeccio 53 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.9° perc. +34.8° Assenti 9.5 SSO max 7.3 Libeccio 45 % 1009 hPa 15 cielo sereno +33.8° perc. +35.2° prob. 4 % 6.9 SSO max 6.2 Libeccio 41 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +29.1° prob. 32 % 12 NNO max 22.2 Maestrale 59 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° prob. 81 % 6.6 ONO max 14.3 Maestrale 63 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:47

