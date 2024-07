Meteo Cortona, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Cortona indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina toscana per tutto il giorno.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con temperature in aumento, partendo da +23,6°C alle 06:00 per arrivare a +35,5°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità crescente, fino a raggiungere i 16,2km/h alle 11:00. L’umidità si attesterà intorno al 21% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, con punte di +37°C alle 13:00. Il vento sarà più sostenuto, con raffiche fino a 22,3km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà bassa intorno al 18% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1010hPa.

La sera sarà caratterizzata da un graduale calo delle temperature, che scenderanno a +20,3°C alle 23:00. La presenza di nubi sparse verso sera non altererà il quadro generale di bel tempo. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con una direzione da Sud Ovest e una velocità intorno ai 2,7km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 63% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Cortona confermano una giornata di sole e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 2.5 NO max 2.6 Maestrale 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 2.2 NNE max 2.2 Grecale 66 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +26.8° Assenti 1.7 O max 3.2 Ponente 42 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.9° perc. +32.4° Assenti 6.3 OSO max 12.9 Libeccio 25 % 1012 hPa 13 cielo sereno +37° perc. +35° Assenti 18.8 O max 21.6 Ponente 18 % 1010 hPa 16 cielo sereno +34.4° perc. +32.8° Assenti 22.6 OSO max 19.5 Libeccio 24 % 1009 hPa 19 cielo sereno +24.9° perc. +24.7° Assenti 9.2 O max 11.4 Ponente 45 % 1010 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 3.9 OSO max 3.7 Libeccio 61 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:50

