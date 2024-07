Meteo Cosenza, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Cosenza mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 35,4°C nel tardo mattino, con una percezione di calore che potrà superare i 36°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 9km/h e i 15,7km/h, garantendo una piacevole brezza durante la giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e terso, con temperature in costante aumento fino a superare i 30°C già nelle prime ore del giorno. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere più sopportabile il caldo che si farà sentire.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza la presenza di nuvole, mantenendo le temperature elevate ma non eccessive grazie alla leggera ventilazione che caratterizzerà il clima.

In serata, il termometro scenderà leggermente, ma le condizioni rimarranno piacevoli per trascorrere del tempo all’aperto. Il vento proveniente da Sud – Sud Est porterà un po’ di freschezza, ideale per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cosenza indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno elevate ma non eccessive. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza per godere al meglio delle giornate estive in questa splendida città calabrese.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 4.8 SE max 6.9 Scirocco 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 5.2 SSE max 6.5 Scirocco 72 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 5 O max 5.1 Ponente 53 % 1014 hPa 9 cielo sereno +34.4° perc. +35.1° Assenti 9.2 ONO max 15.7 Maestrale 36 % 1014 hPa 12 cielo sereno +34.8° perc. +36.5° Assenti 8.8 ONO max 15.4 Maestrale 39 % 1013 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +35° prob. 4 % 9.7 O max 11.1 Ponente 46 % 1013 hPa 18 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° prob. 4 % 3.1 OSO max 3.7 Libeccio 71 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +23.3° Assenti 5 SSE max 5.2 Scirocco 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.