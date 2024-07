Meteo Crema, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio a Crema si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con la presenza di nubi sparse al mattino e piogge leggere in serata.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,9°C alle 06:00, salendo gradualmente fino a raggiungere i +29°C verso le 12:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che toccheranno i +31,6°C all’ora di pranzo.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si manterranno elevate, oscillando intorno ai +30°C. La percezione della temperatura potrebbe superare i +32°C, quindi si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata.

In serata, a partire dalle 21:00, sono previste piogge leggere che potrebbero persistere per alcune ore. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i +22°C.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni a Crema sembrano essere influenzate da un’instabilità temporanea, con possibili precipitazioni anche nella giornata di Martedì. Tuttavia, il tempo dovrebbe migliorare gradualmente a partire da Mercoledì, con un ritorno al sereno e alle temperature estive.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Crema si prevede una giornata con nubi sparse al mattino, cielo sereno nel pomeriggio e piogge leggere in serata. Le temperature saranno elevate, con punte intorno ai +30°C, e si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti e godetevi la giornata a Crema!

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.8° perc. +22.3° prob. 30 % 3 OSO max 4.4 Libeccio 85 % 1010 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.7° prob. 42 % 4.2 O max 7.9 Ponente 89 % 1010 hPa 6 nubi sparse +21.9° perc. +22.4° prob. 40 % 6.3 O max 9.5 Ponente 86 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 8 % 5.7 O max 6.4 Ponente 72 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +31.6° prob. 4 % 6.6 OSO max 7.1 Libeccio 63 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +32.6° prob. 27 % 5 SO max 4.9 Libeccio 59 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +30.1° prob. 33 % 2.5 SSO max 3.2 Libeccio 72 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.1° perc. +24.6° 0.11 mm 2.4 NE max 3 Grecale 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:57

