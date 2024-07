Meteo Cremona, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cremona per Lunedì 29 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città dalla mattina fino alla sera.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,1°C e i +30,3°C. Il vento soffierà da Est con una velocità compresa tra i 10,9km/h e i 14,5km/h, garantendo una piacevole brezza.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà punte di +31,6°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che si attesterà intorno ai 7km/h. L’umidità sarà del 56%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1016hPa.

In serata, le temperature caleranno leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai +23,3°C. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 21,4km/h da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona indicano una giornata di sole e caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso la fine della settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.6° perc. +24.2° prob. 27 % 11.2 E max 18.4 Levante 80 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° prob. 8 % 8.9 E max 14.4 Levante 83 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.7° prob. 8 % 8.4 E max 14.5 Levante 83 % 1019 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +30.3° Assenti 10.9 E max 14.1 Levante 66 % 1019 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +34° prob. 4 % 8.6 ENE max 8.7 Grecale 59 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +35.1° prob. 2 % 7 ENE max 7 Grecale 56 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +30.8° prob. 2 % 12.2 E max 23.1 Levante 75 % 1015 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° prob. 30 % 11 ESE max 23.6 Scirocco 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:47

