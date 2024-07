Meteo Empoli, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Empoli si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse durante la giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i 37°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da nord-est, con intensità che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo raffiche fino a 22,1km/h nelle ore serali.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai +25°C, che saliranno rapidamente superando i 30°C entro le ore 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno asciutte.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con la comparsa di nubi che porteranno a un calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. Tuttavia, il termometro potrà ancora segnare valori intorno ai 36-37°C. La brezza leggera contribuirà a rendere più sopportabile il caldo.

La sera sarà caratterizzata da un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente ma che rimarranno piuttosto elevate, intorno ai +26-27°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 20km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Empoli indicano una giornata calda e afosa, con temperature elevate e vento in aumento nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di caldo e instabilità, con possibili temporali nel fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° Assenti 0.4 NO max 1.1 Maestrale 83 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° Assenti 1.8 NE max 2.6 Grecale 82 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.7° perc. +28.3° Assenti 4.7 NE max 8.9 Grecale 53 % 1012 hPa 10 nubi sparse +34° perc. +33.5° Assenti 10.3 ENE max 10.8 Grecale 31 % 1011 hPa 13 cielo coperto +37° perc. +36.4° prob. 16 % 7.7 NE max 8 Grecale 25 % 1009 hPa 16 nubi sparse +34.9° perc. +34.9° prob. 11 % 19.5 N max 18.3 Tramontana 32 % 1008 hPa 19 cielo sereno +29° perc. +29.7° prob. 13 % 11 NNE max 22.1 Grecale 50 % 1009 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° prob. 13 % 5.6 NE max 13.6 Grecale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:23 e tramonta alle ore 04:23

