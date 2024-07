Meteo Empoli, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Empoli mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione Est – Nord Est.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +33°C verso le ore 09:00. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno ad aumentare, con punte di +37°C intorno alle ore 12:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da diverse direzioni come Ovest e Nord Ovest.

In serata, non ci saranno variazioni significative, con temperature che si manterranno intorno ai +25°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Empoli indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +24.7° Assenti 3.6 ENE max 4.6 Grecale 59 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 3.8 ENE max 3.7 Grecale 61 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +28.5° Assenti 4.6 ENE max 5.6 Grecale 42 % 1012 hPa 10 cielo sereno +35.3° perc. +34.9° Assenti 2.8 N max 5.2 Tramontana 29 % 1011 hPa 13 cielo sereno +37.6° perc. +36.9° prob. 7 % 15.2 O max 14.6 Ponente 23 % 1010 hPa 16 cielo sereno +35.1° perc. +34.8° prob. 7 % 21 O max 17.5 Ponente 30 % 1010 hPa 19 cielo sereno +27.7° perc. +28.6° Assenti 9.3 OSO max 16.3 Libeccio 55 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 4.1 SO max 4.6 Libeccio 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:37 e tramonta alle ore 04:37

