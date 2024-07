Meteo Empoli, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le prossime giornate a Empoli saranno caratterizzate da temperature elevate e cielo sereno, con poche variazioni climatiche. Le precipitazioni saranno assenti, e i venti leggeri soffieranno da diverse direzioni. Si consiglia di fare attenzione alle temperature elevate durante il giorno e di prendere precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione, considerando anche le notti piuttosto miti.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Empoli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24°C percepita come +24,4°C. Il vento soffierà a 1,9km/h provenendo da Sud Ovest con raffiche di 2,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 74% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +26,3°C percepita come +26,3°C, con venti a 2,7km/h provenienti da Nord Est. L’umidità sarà del 58%. Alle 11:00 la temperatura salirà a +37,1°C percepita come +37,7°C, con venti a 13,1km/h sempre da Nord Est. L’umidità sarà del 29%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con lievi variazioni. Alle 13:00 la temperatura sarà di +38,6°C percepita come +39,4°C, con venti a 13,3km/h da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 3% con un’umidità del 27%. Alle 17:00 si avranno poche nuvole con una temperatura di +36,4°C percepita come +37,2°C, venti a 14,9km/h da Nord – Nord Est, e un’umidità del 32%.

In serata, il cielo tornerà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +31,4°C percepita come +31,7°C, con venti a 12,8km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 42%. Alle 23:00 la temperatura scenderà a +26,9°C percepita come +27,6°C, con venti a 7km/h sempre da Nord Est e un’umidità del 54%.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte a Empoli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C percepita come +26,2°C. Il vento soffierà a 5,7km/h provenendo da Nord Est con raffiche di 13,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 56% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,8°C percepita come +27,8°C, con venti a 8,4km/h provenienti da Nord Est. L’umidità sarà del 45%. Alle 11:00 la temperatura salirà a +36,9°C percepita come +36,1°C, con venti a 18km/h sempre da Nord Est. L’umidità sarà del 30%.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con lievi variazioni. Alle 13:00 la temperatura sarà di +38,4°C percepita come +37,7°C, con venti a 18,1km/h da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 22%. Alle 17:00 si avrà un cielo sereno con una temperatura di +36,2°C percepita come +35,4°C, venti a 16,4km/h da Nord Est, e un’umidità del 25%.

In serata, il cielo tornerà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +30,8°C percepita come +30,1°C, con venti a 3,7km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 36%. Alle 23:00 la temperatura scenderà a +26,7°C percepita come +27,1°C, con venti a 3,3km/h sempre da Nord Est e un’umidità del 50%.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte a Empoli, si avranno poche nuvole con una temperatura di +26,1°C percepita come +26,1°C. Il vento soffierà a 2,6km/h provenendo da Est – Nord Est con raffiche di 2,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 50% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,2°C percepita come +27°C, con venti a 3,6km/h provenienti da Est. L’umidità sarà del 41%. Alle 11:00 la temperatura salirà a +38,5°C percepita come +37,8°C, con venti a 3,3km/h sempre da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 22%.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con lievi variazioni. Alle 13:00 la temperatura sarà di +40°C percepita come +39,4°C, con venti a 7,1km/h da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 0% con un’umidità del 20%. Alle 17:00 si avrà un cielo sereno con una temperatura di +34,9°C percepita come +35,9°C, venti a 17km/h da Ovest, e un’umidità del 36%.

In serata, il cielo tornerà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +29,1°C percepita come +31,4°C, con venti a 10,1km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 61%. Alle 23:00 la temperatura scenderà a +25°C percepita come +25,8°C, con venti a 5,5km/h sempre da Sud Ovest e un’umidità dell’84%.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte a Empoli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,6°C percepita come +25,4°C. Il vento soffierà a 4km/h provenendo da Sud Ovest con raffiche di 4,6km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità del 4%, e l’umidità si attesterà all’85% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +25,9°C percepita come +26,5°C, con venti a 1,6km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità sarà del 77%. Alle 11:00 la temperatura salirà a +38,5°C percepita come +37,8°C, con venti a 3,3km/h sempre da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 22%.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con lievi variazioni. Alle 13:00 la temperatura sarà di +40°C percepita come +39,4°C, con venti a 7,1km/h da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% con un’umidità del 20%. Alle 17:00 si avrà un cielo sereno con una temperatura di +34,9°C percepita come +35,9°C, venti a 17km/h da Ovest, e un’umidità del 36%.

In serata, il cielo tornerà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +29,1°C percepita come +31,4°C, con venti a 10,1km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 61%. Alle 23:00 la temperatura scenderà a +25°C percepita come +25,8°C, con venti a 5,5km/h sempre da Sud Ovest e un’umidità dell’84%.

In conclusione, i prossimi giorni a Empoli si prevedono caldi e soleggiati, con temperature elevate durante il giorno e notti piuttosto miti. Non sono attese precipitazioni significative, e i venti saranno generalmente leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

