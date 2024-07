Meteo Fasano, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano indicano una settimana caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Durante le mattine, si registrerà un aumento delle temperature, con punte massime nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera. I venti, provenienti principalmente da Nord – Nord Ovest, saranno moderati con raffiche tese. L’umidità si manterrà su valori mediamente accettabili. Non sono previste precipitazioni nei prossimi giorni, confermando un clima stabile e soleggiato.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Fasano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C percepita come +26°C. Il vento soffierà a 16,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 29,7km/h. L’umidità sarà del 68% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +28,8°C percepita come +29,6°C, con venti a 21,6km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 52%. Alle 12:00 la temperatura raggiungerà i +32,2°C percepiti come +33,2°C, con venti a 23,1km/h sempre da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attenderà una temperatura di +31,6°C percepita come +32,8°C, con venti a 20,9km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 46%.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature in calo. Alle 21:00 si prevede una temperatura di +26,7°C costante, con venti a 16,2km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 59%.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte a Fasano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,5°C percepita come +26,5°C. Il vento soffierà a 15,4km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 28,6km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nella mattina di Martedì, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +30,1°C percepita come +30,7°C, con venti a 14,6km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 47%. Alle 12:00 la temperatura raggiungerà i +33°C percepiti come +33,8°C, con venti a 17,7km/h sempre da Nord – Nord Ovest.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attenderà una temperatura di +31,6°C percepita come +33°C, con venti a 16,7km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 51%.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature in calo. Alle 21:00 si prevede una temperatura di +27,5°C percepita come +28,3°C, con venti a 16,7km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 54%.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte a Fasano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C percepita come +28,1°C. Il vento soffierà a 18,8km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 37km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nella mattina di Mercoledì, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +30,9°C percepita come +30,6°C, con venti a 23,7km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà del 39%. Alle 12:00 la temperatura raggiungerà i +33,4°C percepiti come +34,4°C, con venti a 29,7km/h sempre da Nord – Nord Ovest.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attenderà una temperatura di +31,9°C percepita come +33,6°C, con venti a 25,9km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 48%.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature in calo. Alle 21:00 si prevede una temperatura di +26,8°C percepita come +28,4°C, con venti a 21,7km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 69%.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte a Fasano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C percepita come +28,5°C. Il vento soffierà a 26,8km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 46,8km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina di Giovedì, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +29,1°C percepita come +30,2°C, con venti a 28,7km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 53%. Alle 12:00 la temperatura raggiungerà i +33,4°C percepiti come +34°C, con venti a 29,7km/h sempre da Nord – Nord Ovest.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attenderà una temperatura di +31,9°C percepita come +33,6°C, con venti a 25,9km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 48%.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature in calo. Alle 21:00 si prevede una temperatura di +26,8°C percepita come +28,4°C, con venti a 21,7km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 69%.

In base alle previsioni meteo fornite, i prossimi giorni a Fasano si prevedono caldi e soleggiati, con temperature in aumento durante le mattine e in diminuzione durante le serate. I venti saranno moderati con raffiche tese, e non sono previste precipitazioni.

