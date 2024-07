Meteo Favara, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Meteo a Favara per Lunedì 22 Luglio

Le condizioni meteo a Favara per Lunedì 22 Luglio saranno caratterizzate da cielo sereno al mattino, con una leggera presenza di nubi sparse nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 29°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 30°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest con intensità variabile tra i 10km/h e i 40km/h.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 2% e il 55%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza che potrà raggiungere i 10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%.

Durante la mattina il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa intorno al 1-2%. Le temperature saliranno fino a toccare i 28-29°C, con venti che potranno raggiungere i 30km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55-60%.

Nel pomeriggio le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, con venti che potranno soffiare fino a 40km/h. L’umidità sarà intorno al 50-55%.

In serata il cielo sarà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse intorno al 4-13%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a 22-23°C, con venti che potranno raggiungere i 20km/h. L’umidità aumenterà fino all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Favara indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con temperature gradevoli e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alla variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, soprattutto per chiunque abbia pianificato attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +25.1° perc. +25.1° Assenti 5.4 N max 5.8 Tramontana 54 % 1011 hPa 4 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 8.6 O max 9.1 Ponente 57 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 14 O max 17.5 Ponente 61 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +29.8° Assenti 27.9 O max 30.3 Ponente 52 % 1011 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +29.2° Assenti 36.1 O max 39.3 Ponente 49 % 1010 hPa 16 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 32.7 O max 38.6 Ponente 60 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° prob. 7 % 26.6 ONO max 38.8 Maestrale 75 % 1010 hPa 22 poche nuvole +23° perc. +23.6° prob. 3 % 11.5 ONO max 22.3 Maestrale 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:19

