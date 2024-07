Meteo Fermo, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Fermo per Giovedì 1 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,3°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 23,6°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili anche nel corso del pomeriggio, con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso le prime ore del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Nel corso della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con una diminuzione della temperatura che si attesterà intorno ai 25,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità moderata.

In generale, le previsioni del tempo per Giovedì 1 Agosto a Fermo indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, le condizioni meteo a Fermo dovrebbero rimanere stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli generalmente sereni. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 2.6 OSO max 3 Libeccio 52 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° Assenti 6 SO max 6 Libeccio 43 % 1010 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +27.1° Assenti 4.4 ONO max 4.8 Maestrale 29 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +30.6° Assenti 13.5 NE max 8.8 Grecale 33 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.8° perc. +31.3° Assenti 17.8 E max 15.8 Levante 36 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +30.9° Assenti 20.9 ESE max 22.7 Scirocco 38 % 1008 hPa 18 poche nuvole +27.6° perc. +28° Assenti 14.1 SE max 21.4 Scirocco 50 % 1007 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 8.6 OSO max 11.6 Libeccio 42 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:23

