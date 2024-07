Meteo Fermo, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo indicano una settimana stabile e soleggiata. Le temperature aumenteranno gradualmente, con cieli sereni e copertura nuvolosa minima. I venti saranno leggeri, provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà a livelli confortevoli e la pressione atmosferica costante. È prevista un’ottima condizione per godersi il bel tempo e le giornate estive a Fermo.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Fermo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con termometri che raggiungeranno i 28°C percepiti come 28,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,9km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, diventando sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime toccheranno i 30,6°C, con venti provenienti da Nord Est a 18km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,8°C, con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 6,2km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, con una brezza leggera da Ovest a 6,7km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 30,8°C, con venti da Nord – Nord Est a 7,6km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime toccheranno i 31,2°C, con venti da Nord Est a 13,2km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,8°C, con una brezza leggera da Ovest a 8,1km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24,4°C, con una brezza leggera da Ovest a 8,8km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,4°C, con venti da Nord – Nord Ovest a 15,9km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime toccheranno i 32,5°C, con venti da Nord a 18,9km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,7°C, con una brezza leggera da Ovest a 8,5km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24,8°C, con una brezza leggera da Ovest a 9,8km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 32,2°C, con venti da Nord – Nord Ovest a 14,3km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime toccheranno i 32,7°C, con venti da Nord – Nord Est a 23km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,7°C, con una brezza leggera da Ovest a 8,5km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

In base alle previsioni meteo fornite, i prossimi giorni a Fermo si preannunciano stabili e soleggiati, con temperature in aumento e venti leggeri. Sembra essere la settimana ideale per godersi il bel tempo e le giornate estive.

