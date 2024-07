Meteo Ferrara, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Ferrara si presentano con condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste nubi sparse che aumenteranno di intensità nel corso della giornata, portando a una diminuzione delle temperature e a un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i +23,2°C e i +29,6°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche occasionali. L’umidità si manterrà intorno al 57%, garantendo una sensazione di caldo ma non eccessiva.

Nel pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a comparire, portando la temperatura a +32,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque a livelli moderati. L’umidità salirà al 50%, contribuendo a rendere l’aria più pesante e afosa.

In serata, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con piogge leggere e moderate. Le temperature scenderanno a +22,3°C, mentre la velocità del vento aumenterà sensibilmente, con raffiche che potranno raggiungere i 32,5km/h. L’umidità sarà molto elevata, attestandosi intorno all’91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 21 Luglio a Ferrara indicano una giornata con un inizio soleggiato e caldo, seguito da un pomeriggio con nubi sempre più presenti e temperature in calo. La serata sarà caratterizzata da piogge leggere e moderate, con un aumento della velocità del vento e dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche mutevoli della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.2° perc. +21.4° Assenti 7.8 ESE max 9 Scirocco 79 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.6° Assenti 6.8 E max 7.2 Levante 82 % 1008 hPa 6 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 7.8 E max 11 Levante 73 % 1009 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +29.3° Assenti 7.5 E max 8.4 Levante 57 % 1008 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +33.4° Assenti 8 ENE max 9.5 Grecale 46 % 1007 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +33.5° Assenti 17.7 ENE max 13.5 Grecale 50 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +25.8° perc. +26.3° 0.77 mm 19.7 ESE max 32.5 Scirocco 74 % 1006 hPa 21 nubi sparse +23.4° perc. +24.1° prob. 51 % 14.8 ENE max 27.7 Grecale 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 03:22 e tramonta alle ore 03:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.