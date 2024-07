Meteo Ferrara, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Ferrara prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,8°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 34,2°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord-Est con intensità variabile durante la giornata, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,7km/h.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un lieve aumento delle temperature, con cielo sempre sereno e una leggera brezza che favorirà una sensazione di fresco. Durante la mattina, il termometro salirà fino a superare i 30°C, mantenendo comunque un clima piacevolmente asciutto.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza la presenza di nuvole, garantendo un clima caldo ma asciutto. Le temperature massime si registreranno intorno ai 32-33°C, con una percezione di caldo che potrà risultare più intensa a causa dell’assenza di vento. Anche durante la sera, le condizioni meteo resteranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C.

In conclusione, Lunedì 29 Luglio a Ferrara si prospetta una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo favorevoli renderanno la giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che si manterranno su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° prob. 13 % 11.4 NE max 17.4 Grecale 72 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +23.3° Assenti 8.2 NE max 13.4 Grecale 82 % 1018 hPa 6 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° Assenti 9.1 ESE max 14.7 Scirocco 71 % 1018 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +31.7° Assenti 10.4 ENE max 10.5 Grecale 53 % 1018 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +34.2° Assenti 14 NE max 10 Grecale 43 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +32.2° Assenti 19.8 NE max 17.4 Grecale 42 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +28.9° Assenti 14.5 ENE max 24.7 Grecale 58 % 1016 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 6.2 E max 6.9 Levante 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:39

