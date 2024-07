Meteo Ferrara, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ferrara per Martedì 16 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +30°C. Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere e le temperature raggiungeranno i +33°C. Anche in serata le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e temperature intorno ai +25°C.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata, con un leggero aumento delle nuvole in serata. Le temperature massime si attesteranno sui +33,9°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai +22°C. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 39% e il 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011-1012hPa.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni a Ferrara, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 3 ONO max 3.3 Maestrale 68 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 6.3 O max 6.5 Ponente 74 % 1011 hPa 6 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 9.7 ONO max 12.2 Maestrale 71 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +31.4° Assenti 10 ONO max 9.5 Maestrale 58 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.9° perc. +34° Assenti 8.2 ONO max 10 Maestrale 42 % 1011 hPa 15 cielo sereno +33.7° perc. +34.7° Assenti 13.8 N max 9.5 Tramontana 39 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +31.6° Assenti 8.1 NE max 12.2 Grecale 60 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 5.6 SE max 5.8 Scirocco 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:53

