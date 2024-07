Meteo Firenze, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Firenze indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 38,6°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24,3°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature piuttosto miti, oscillanti intorno ai 25°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est con velocità intorno a 1-2km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i 34,7°C verso le 10:00. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da Ovest.

Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco massimo di 38,6°C intorno alle 14:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo però una direzione costante da Ovest.

Anche durante la sera, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, attorno ai 28°C. Il vento sarà ancora presente, proveniente da diverse direzioni ma con una velocità contenuta.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze per Domenica 28 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo afoso, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 1.4 SSE max 1.9 Scirocco 60 % 1018 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 1.8 E max 2.1 Levante 65 % 1018 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.9° Assenti 2.6 OSO max 3.4 Libeccio 49 % 1018 hPa 10 cielo sereno +34.7° perc. +33.7° Assenti 7.3 O max 11.3 Ponente 27 % 1018 hPa 13 cielo sereno +38.4° perc. +36.7° Assenti 8.8 O max 12.9 Ponente 18 % 1016 hPa 16 cielo sereno +36.9° perc. +35° Assenti 17.5 OSO max 14.5 Libeccio 18 % 1015 hPa 19 cielo sereno +29.8° perc. +28.9° Assenti 8.3 SO max 14.2 Libeccio 34 % 1017 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 1.6 S max 2.8 Ostro 49 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:39

