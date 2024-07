Meteo Firenze, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Firenze mostrano condizioni climatiche stabili e calde per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 33% e il 67%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 36,6°C intorno alle ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque molto calda, attestandosi intorno ai 36,3°C.

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo sereno. La probabilità di precipitazioni sarà bassissima, intorno al 4%, e l’umidità si manterrà intorno al 20%. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle ore 14:00, con valori che potranno toccare i 39,5°C. Anche in questo caso, la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, attestandosi intorno ai 38,1°C.

Nel corso del pomeriggio e della sera, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma resteranno comunque elevate. Verso le ore 20:00, il termometro segnerà circa 30°C, con una leggera aumentata della probabilità di precipitazioni, intorno all’8%.

Le condizioni del vento saranno generalmente tranquille, con brezze leggere che soffieranno da diverse direzioni. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1016hPa per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Firenze indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e un’umidità relativamente bassa. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Firenze nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° Assenti 1.3 NNE max 1.2 Grecale 57 % 1016 hPa 4 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° Assenti 0.5 SE max 1.5 Scirocco 64 % 1017 hPa 7 nubi sparse +29.3° perc. +29.5° Assenti 3.5 N max 6.2 Tramontana 45 % 1017 hPa 10 nubi sparse +36.6° perc. +36.3° Assenti 2.2 N max 4.4 Tramontana 27 % 1016 hPa 13 cielo sereno +39.1° perc. +37.9° prob. 4 % 5.6 O max 7.9 Ponente 19 % 1014 hPa 16 cielo sereno +38.4° perc. +37.4° prob. 4 % 12.3 ONO max 12 Maestrale 21 % 1013 hPa 19 cielo sereno +31.8° perc. +31.9° Assenti 3.5 NO max 11.6 Maestrale 39 % 1015 hPa 22 cielo sereno +28.2° perc. +28.4° prob. 1 % 0.9 N max 1.9 Tramontana 47 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.