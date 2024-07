Meteo Firenze, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Firenze si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse e coperto. La temperatura massima raggiungerà i +40,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui +24,2°C durante la notte. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 26,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1015hPa.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al mezzogiorno, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che supereranno i +30°C già dalle prime ore del mattino.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, il sole farà capolino regalando momenti di sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori che potranno superare i +40°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma le raffiche rimarranno contenute.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi e tornerà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. La velocità del vento diminuirà, ma resterà presente una brezza leggera che favorirà un lieve abbassamento della temperatura percepita.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Firenze indicano una giornata calda e variabile, con temperature elevate e un cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente durante le ore più calde della giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili e una leggera diminuzione dell’umidità.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +25.9° perc. +25.7° Assenti 4.7 ENE max 6.5 Grecale 43 % 1014 hPa 4 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° Assenti 4.8 ENE max 4.6 Grecale 45 % 1014 hPa 7 cielo coperto +29.2° perc. +28.4° Assenti 3.9 ENE max 6 Grecale 35 % 1014 hPa 10 cielo coperto +37.1° perc. +36° Assenti 1.6 NNO max 3.3 Maestrale 22 % 1013 hPa 13 cielo coperto +40.2° perc. +38° Assenti 4.4 NO max 6.7 Maestrale 14 % 1011 hPa 16 nubi sparse +39.8° perc. +37.6° Assenti 10.3 ONO max 11.6 Maestrale 14 % 1009 hPa 19 cielo sereno +31° perc. +32° Assenti 9.3 SO max 15.3 Libeccio 47 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27.6° perc. +29.5° Assenti 5.2 SSO max 7.9 Libeccio 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:36

