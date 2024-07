Meteo Foggia, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia indicano una settimana calda e soleggiata, con temperature in aumento durante il giorno. Il cielo sarà sereno con brezze vivaci da Nord – Nord Ovest, che potranno raggiungere velocità considerevoli. Si consiglia prudenza nell’esposizione al sole e un’adeguata idratazione per fronteggiare il caldo intenso previsto.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Durante la notte a Foggia ci sarà cielo sereno con una temperatura di +25,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 16,5km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +34,9°C percepiti, e una brezza vivace da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 27,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Foggia sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +36,4°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno, temperature intorno ai +26,1°C e vento fresco da Nord Ovest con velocità fino a 40,2km/h.

Martedì 30 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una brezza fresca da Nord Ovest con raffiche fino a 41,1km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +32,8°C percepiti, e una brezza tesa da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 29km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Foggia sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +34,9°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno, temperature intorno ai +24,8°C e una brezza vivace da Nord Ovest con velocità fino a 22,7km/h.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +24°C e una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 19,6km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +33,6°C percepiti, e una brezza vivace da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 19,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Foggia sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +36,6°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno, temperature intorno ai +24,7°C e una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 8km/h.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,6°C e una brezza leggera da Ovest con velocità fino a 5,8km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +34,6°C percepiti, e una brezza leggera da Sud Est con velocità fino a 6,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Foggia sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +36,5°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno, temperature intorno ai +24,2°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 7,1km/h.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Foggia si prospetta calda e soleggiata, con temperature che raggiungeranno valori elevati durante il giorno. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.