Meteo Follonica, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 Luglio a Follonica si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 13km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potranno offuscare il sole a tratti. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30°C, ma la percezione di caldo potrà salire fino a +33°C. Il vento sarà più sostenuto, con raffiche che potranno superare i 20km/h provenienti sempre da Ovest.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai +25°C. Il vento perderà progressivamente di intensità, mantenendo comunque una brezza leggera che potrà raggiungere i 15km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Follonica indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate e una leggera presenza di nubi nel corso della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle temperature e delle condizioni meteo simili, con cieli generalmente sereni e una leggera variabilità della copertura nuvolosa.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +23.4° Assenti 11.1 N max 14.3 Tramontana 89 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +23° Assenti 8.6 N max 9.6 Tramontana 82 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +29.3° Assenti 6.2 NNO max 8.8 Maestrale 58 % 1012 hPa 10 poche nuvole +30.7° perc. +33.2° Assenti 12.9 O max 12.5 Ponente 56 % 1011 hPa 13 poche nuvole +30.5° perc. +33.3° Assenti 15.7 O max 18.1 Ponente 58 % 1010 hPa 16 nubi sparse +29.9° perc. +32.3° Assenti 16.1 NO max 21.7 Maestrale 58 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° Assenti 11.9 NO max 14.4 Maestrale 74 % 1009 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +25.1° Assenti 12.7 N max 15.6 Tramontana 76 % 1010 hPa

