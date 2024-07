Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Francavilla Fontana mostrano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità relativa dell’aria sarà moderata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +26-29°C. Il vento soffierà da nord con intensità compresa tra i 20 e i 27,8 km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i +35°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 37,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +36,4°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord, con intensità fino a 34,8 km/h.

In serata, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole sparse e le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +25-27°C. Il vento sarà più leggero rispetto alle ore centrali della giornata, con intensità tra i 7,6 e i 19,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Francavilla Fontana indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo adeguata idratazione e protezione solare. Per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteo, resta aggiornato sul nostro sito.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.7° perc. +27.9° Assenti 25.8 N max 49.6 Tramontana 47 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° Assenti 21.8 NNO max 46.6 Maestrale 53 % 1013 hPa 7 cielo sereno +32.7° perc. +31.6° Assenti 28.9 N max 36.5 Tramontana 30 % 1014 hPa 10 cielo sereno +36.1° perc. +35° Assenti 31.7 N max 33.7 Tramontana 24 % 1013 hPa 13 cielo sereno +35.7° perc. +35.3° Assenti 32 N max 34.3 Tramontana 28 % 1012 hPa 16 cielo sereno +33.4° perc. +32.7° Assenti 26.9 N max 35.6 Tramontana 31 % 1011 hPa 19 poche nuvole +27.7° perc. +27.8° Assenti 7.6 N max 8.9 Tramontana 47 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 11.8 N max 17.7 Tramontana 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:14

