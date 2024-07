Meteo Galatina, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Questa settimana a Galatina ci attendono giornate di sole e caldo intenso. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con cielo sereno in tutte le fasce orarie. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre le brezze provenienti da Nord contribuiranno a mitigare leggermente il calore. Si consiglia di adottare misure per proteggersi dall’afa e mantenere un’adeguata idratazione.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Galatina il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità di 11,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,3°C con una brezza tesa da Nord a 22,5km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica di 1011hPa. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +36,1°C alle 12:00 con una brezza vivace da Nord a 24,4km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +36,3°C con una brezza vivace da Nord a 24km/h. L’umidità sarà del 27% con una pressione atmosferica di 1009hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio con temperature intorno ai +35,9°C.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +30,4°C con una brezza tesa da Nord a 28,1km/h. L’umidità aumenterà al 44% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature stabili. Alle 00:00 si registrerà una temperatura di +25,2°C con una brezza vivace da Nord a 21,5km/h. L’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +30,1°C con una brezza vivace da Nord a 22,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 48% con una pressione atmosferica di 1010hPa. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +37°C alle 11:00 con una brezza da Nord a 18km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +36,9°C con una brezza da Nord a 18,4km/h. L’umidità sarà del 25% con una pressione atmosferica di 1009hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio con temperature intorno ai +35,8°C.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +29,1°C con una brezza vivace da Nord a 25,2km/h. L’umidità aumenterà al 44% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature stabili. Alle 00:00 si registrerà una temperatura di +26°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 29,6km/h. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +31,1°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 29,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40% con una pressione atmosferica di 1011hPa. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +36,7°C alle 12:00 con una brezza tesa da Nord a 32,3km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +36,8°C con una brezza tesa da Nord a 32,1km/h. L’umidità sarà del 28% con una pressione atmosferica di 1011hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio con temperature intorno ai +36,5°C.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +29,7°C con una brezza tesa da Nord a 37,2km/h. L’umidità aumenterà al 53% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature stabili. Alle 00:00 si registrerà una temperatura di +26,8°C con una brezza tesa da Nord Ovest a 31,4km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +30°C con una brezza fresca da Nord a 29,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56% con una pressione atmosferica di 1012hPa. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +34°C alle 11:00 con una brezza tesa da Nord a 35km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +36,8°C con una brezza tesa da Nord a 32,1km/h. L’umidità sarà del 28% con una pressione atmosferica di 1011hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio con temperature intorno ai +36,5°C.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +29,7°C con una brezza tesa da Nord a 37,2km/h. L’umidità aumenterà al 53% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Galatina, si prevede una settimana calda e soleggiata con temperature elevate e cielo sereno. Sono consigliate precauzioni per proteggersi dal caldo e idratarsi adeguatamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.