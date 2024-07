Meteo Gallarate, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Gallarate mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, cielo coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibili schiarite. La sera, invece, si prevedono piogge leggere che potrebbero intensificarsi durante la notte.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 25,8°C con una percezione di 26,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 2,6km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà i 29,9°C con una percezione di 31,2°C. Il vento sarà sempre da Sud con una velocità di 4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 52% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la sera, le piogge leggere influenzeranno le condizioni meteo con una temperatura che si abbasserà fino ai 24°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà a 4,1km/h. L’umidità aumenterà al 85% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gallarate indicano un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature e un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle piogge leggere previste per la serata di Martedì 16 Luglio.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.11 mm 6.3 N max 7.3 Tramontana 94 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.2° perc. +20.7° prob. 38 % 5.6 N max 6.6 Tramontana 93 % 1012 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +21.4° prob. 13 % 4.1 NNO max 5.3 Maestrale 90 % 1013 hPa 9 nubi sparse +25.8° perc. +26.2° prob. 15 % 1.6 SSO max 2.6 Libeccio 67 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.3° perc. +30.4° prob. 21 % 6.4 S max 4.5 Ostro 53 % 1012 hPa 15 nubi sparse +29.8° perc. +31° prob. 40 % 5.8 SSO max 3.7 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +25.6° perc. +26.3° 0.25 mm 4.9 O max 5.7 Ponente 81 % 1012 hPa 21 cielo coperto +21.6° perc. +22.2° prob. 52 % 6.1 NNO max 7.8 Maestrale 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:07

