Meteo Genova, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

Le previsioni meteo a Genova per Lunedì 15 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attestano intorno al 1-3%. Le temperature massime raggiungeranno i 29,2°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 22°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a superare i 27°C. Nel corso del pomeriggio, le temperature massime si stabilizzeranno intorno ai 29°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e bassa umidità intorno al 42-44%.

Nella sera, le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno piacevoli, con valori intorno ai 23-25°C. Il vento sarà prevalentemente di brezza leggera, con intensità che non supererà i 7,6km/h.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Genova si prospetta una giornata estiva con condizioni di bel tempo, ideale per godersi le attività all’aperto. Le temperature rimarranno sopra la media stagionale, garantendo una piacevole sensazione di calore. Per i prossimi giorni, si prevede il mantenimento di queste condizioni meteo stabili e soleggiate a Genova.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 6.9 NNE max 6.3 Grecale 46 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 6.2 NNE max 5.4 Grecale 46 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 5.8 NNE max 6.8 Grecale 54 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +27.9° Assenti 3.2 SSO max 4.1 Libeccio 45 % 1014 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +29° Assenti 6.8 SSO max 6.6 Libeccio 42 % 1014 hPa 15 cielo sereno +28.7° perc. +28.4° prob. 7 % 5.4 SSO max 5.7 Libeccio 42 % 1013 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° prob. 3 % 2.7 SO max 4.1 Libeccio 64 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 4.7 NNE max 5.4 Grecale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:03

