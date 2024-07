Meteo Genova, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Genova si prevedono condizioni meteo stabili e calde. Durante la notte il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si attesteranno intorno ai 25°C con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino il cielo presenterà poche nuvole, con temperature in aumento fino a superare i 30°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 14km/h e i 19km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio le nubi saranno più presenti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 70%. Le temperature massime toccheranno i 32-33°C, con una leggera brezza che non supererà i 10km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-55%.

In serata il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse, con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 9km/h e gli 11km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Genova indicano una giornata calda e afosa, con temperature elevate e un’umidità che si manterrà su valori abbastanza alti. Le condizioni meteo si presenteranno stabili, con nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Genova nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +26.3° Assenti 11 N max 14.3 Tramontana 86 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +25.4° Assenti 12.1 N max 16.1 Tramontana 88 % 1017 hPa 6 poche nuvole +25.3° perc. +26° Assenti 14.8 N max 19 Tramontana 80 % 1017 hPa 9 poche nuvole +29.4° perc. +31.8° Assenti 12.7 NNO max 16 Maestrale 60 % 1017 hPa 12 poche nuvole +32.4° perc. +35.4° Assenti 9.3 ONO max 9.8 Maestrale 51 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32.2° perc. +35.5° Assenti 7.6 O max 7.7 Ponente 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +28.6° perc. +32.5° Assenti 6.6 ONO max 9.1 Maestrale 74 % 1014 hPa 21 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 9.3 N max 10.9 Tramontana 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:48

