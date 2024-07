Meteo Genova, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Genova si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 41% e il 86%. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord che potrà raggiungere i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’82-83%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015 hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 70-78%. Le temperature saliranno gradualmente, con punte massime che potranno superare i +30°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Nord Ovest, con intensità che si attesterà intorno ai 5-7 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, scendendo al 58-62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature massime toccheranno i +32-33°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8-11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-53%, mentre la pressione atmosferica subirà una lieve diminuzione fino a 1012 hPa.

In serata, la situazione meteorologica cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25-27°C, con un vento proveniente da Nord Ovest che potrà raggiungere i 14-16 km/h. È prevista la possibilità di piogge leggere, con intensità intorno a 0.1mm. L’umidità aumenterà fino al 76-77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Genova indicano una giornata con variazioni climatiche significative. Dalla mattina con nubi sparse al pomeriggio con cielo sereno, fino alla possibilità di piogge leggere in serata, sarà importante monitorare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche. Per i prossimi giorni a Genova, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25.9° perc. +26.7° Assenti 8.5 N max 9.9 Tramontana 81 % 1015 hPa 3 nubi sparse +25.1° perc. +25.8° Assenti 9.4 N max 12 Tramontana 83 % 1014 hPa 6 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 9.4 N max 12.1 Tramontana 77 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.3° perc. +32.9° Assenti 4.5 NO max 5 Maestrale 58 % 1015 hPa 12 nubi sparse +32.8° perc. +35.4° Assenti 6.8 S max 7.3 Ostro 48 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +34.6° prob. 16 % 7.2 SSO max 9.7 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 poche nuvole +28.4° perc. +31.5° prob. 23 % 7.3 ONO max 7.8 Maestrale 70 % 1012 hPa 21 cielo coperto +26.7° perc. +28.5° prob. 30 % 11.6 N max 14.9 Tramontana 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:47

