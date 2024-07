Meteo Genova, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Genova si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente da Nord, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza alcuna precipitazione in vista. Le temperature saliranno gradualmente, con punte di +31°C nel corso della mattinata. Il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 5-7 km/h proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31-32°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +34°C. Il vento continuerà a soffiare leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una copertura nuvolosa in calo e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +24-25°C. Tuttavia, verso le 22:00 è prevista una breve pioggia leggera, che potrebbe portare a una leggera diminuzione della temperatura.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Genova si prospetta una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con un aumento della copertura nuvolosa nel fine settimana ma senza precipitazioni significative in vista. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per fronteggiare il caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.1° perc. +25.9° Assenti 7.4 N max 8.2 Tramontana 85 % 1018 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +25.2° Assenti 8 NNE max 9.8 Grecale 85 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.7 N max 8.9 Tramontana 79 % 1018 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +33.2° prob. 7 % 2.2 O max 4.8 Ponente 61 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.5° perc. +35.2° prob. 3 % 10 SO max 9.3 Libeccio 57 % 1016 hPa 15 nubi sparse +30.2° perc. +33.8° prob. 11 % 7.6 SO max 8.8 Libeccio 63 % 1014 hPa 18 poche nuvole +27° perc. +29.7° prob. 7 % 4.1 SSO max 6.7 Libeccio 79 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.6° prob. 25 % 3.3 NE max 4.4 Grecale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 21:00

