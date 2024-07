Meteo Genova, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Genova indicano una settimana all’insegna della stabilità climatica. Le temperature si manterranno elevate con cieli prevalentemente sereni. Solo lievi variazioni sono attese, con presenza di nuvole in alcuni momenti. Si consiglia di rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Genova, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 14,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature saliranno fino a +26°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 6,3km/h. L’umidità diminuirà al 66% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature massime arriveranno a +30,7°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 50% con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,7°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 5,3km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Genova, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una brezza leggera che soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 5,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 6,7km/h. L’umidità diminuirà al 63% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa intorno all’1%. Le temperature massime arriveranno a +30,6°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud Ovest a una velocità di 8,2km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 55% con una pressione atmosferica costante a 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,7°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 5,3km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte a Genova, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord a una velocità di 4,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 76% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 10,4km/h. L’umidità diminuirà al 69% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà nuovamente parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 57%. Le temperature massime arriveranno a +30,6°C, con una brezza leggera che soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 12,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 57% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C, con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 17km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Genova, il cielo sarà parzialmente coperto da pochi nuvolose con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C, con una brezza che soffierà da Nord a una velocità di 16,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno all’86% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nella mattina, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature saliranno fino a +23,6°C, con una brezza che soffierà da Nord a una velocità di 14,4km/h. L’umidità diminuirà al 85% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno all’89%. Le temperature massime arriveranno a +23,3°C, con una brezza che soffierà da Nord a una velocità di 13,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente all’84% con una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C, con una brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 16,2km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova, si prevede un clima stabile con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Sono attese solo lievi variazioni nelle condizioni atmosferiche, con una leggera presenza di nuvole in alcuni momenti della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo.

