Meteo Giarre, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Giarre si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34,4°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da Est – Sud Est con intensità variabile durante la giornata.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche leggera nuvola in formazione nel primo pomeriggio. Le temperature raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio, con valori intorno ai 34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Sud Est.

In serata, il cielo tornerà completamente sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, mantenendosi comunque sopra i 27°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest, ma con una lieve diminuzione di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre per Martedì 30 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.8° perc. +27.7° Assenti 7.2 NNO max 9.2 Maestrale 43 % 1013 hPa 4 cielo sereno +27° perc. +27.3° Assenti 8.1 NNO max 9.6 Maestrale 48 % 1013 hPa 7 cielo sereno +31.8° perc. +32° Assenti 3.9 SE max 8.5 Scirocco 40 % 1013 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +34° Assenti 6.8 E max 12.1 Levante 35 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.3° perc. +35.2° Assenti 5.3 SE max 13.3 Scirocco 37 % 1012 hPa 16 poche nuvole +32.2° perc. +34.4° Assenti 8.6 SSE max 11.3 Scirocco 49 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +30.2° Assenti 8.1 NNO max 9 Maestrale 64 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.6° perc. +28.5° Assenti 5.8 NO max 6.5 Maestrale 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.