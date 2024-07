Meteo Giussano, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Giussano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, con piogge moderate e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C con venti provenienti da Est – Sud Est.

Nella seconda parte del pomeriggio e in serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge che potranno essere moderate o deboli a tratti. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori intorno al 90%. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai 20-23°C. I venti provenienti da Nord – Nord Ovest soffieranno a una velocità di 8-13km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano indicano una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e copertura nuvolosa prevalente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un’umidità che oscillerà tra il 60% e l’85%. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.7° perc. +22.1° prob. 59 % 5.6 NE max 8.4 Grecale 85 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.24 mm 4.9 NNE max 7.3 Grecale 87 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.15 mm 0.8 ESE max 2.6 Scirocco 81 % 1009 hPa 9 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 49 % 6.5 SSE max 7.2 Scirocco 65 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +26.9° perc. +28.4° 0.65 mm 9 SSE max 10 Scirocco 66 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +27.8° perc. +29.1° 0.37 mm 8.3 E max 9.9 Levante 60 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +23.5° perc. +24.1° 1.21 mm 6.3 N max 6 Tramontana 83 % 1008 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21.3° prob. 64 % 8.7 NNO max 11.6 Maestrale 85 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

