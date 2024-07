Meteo Giussano, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Giussano per Martedì 16 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 29% al 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C fino a raggiungere i +27,7°C verso le ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra +22,9°C e +28,8°C.

Nel pomeriggio, le nubi rimarranno sparse con una copertura che oscillerà tra il 41% e il 61%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C con una percezione di calore che potrà raggiungere i +31,1°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà verso le ore 13:00 e 14:00, con valori intorno al 35% e al 33% rispettivamente.

In serata, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature caleranno, raggiungendo i +21,4°C intorno alle 23:00. Le precipitazioni saranno presenti, con una probabilità che varierà dal 69% al 100% e quantitativi di pioggia che andranno da 0,13mm a 0,36mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Giussano indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C, mentre le minime si registreranno verso la fine della giornata con valori intorno ai +21,4°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali piogge nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.16 mm 6.2 N max 6.2 Tramontana 82 % 1013 hPa 3 poche nuvole +20.8° perc. +21.1° prob. 25 % 5.5 N max 5.8 Tramontana 83 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° prob. 8 % 2.5 N max 4.2 Tramontana 76 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 11 % 4.4 SO max 3.1 Libeccio 62 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +30.6° prob. 18 % 6.2 SSO max 5 Libeccio 50 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.3° perc. +31° prob. 37 % 6.2 SSO max 5.1 Libeccio 47 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.4° perc. +29.2° prob. 40 % 4.9 SO max 7.4 Libeccio 66 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +23.3° perc. +23.9° 0.27 mm 5.9 N max 7.1 Tramontana 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:06

