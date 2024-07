Meteo Gragnano, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gragnano per Domenica 14 Luglio promettono una giornata all’insegna del bel tempo. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 25-26°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con una leggera brezza di vento che soffierà principalmente da Nord Ovest a una velocità di circa 2-4km/h.

Man mano che la mattina avanza, il termometro salirà fino a toccare i 30°C intorno alle ore 10:00, mantenendo comunque una sensazione di caldo piacevole grazie alla bassa umidità intorno al 45%. Le precipitazioni rimarranno assenti e il vento si manterrà a livelli leggeri, con raffiche che non supereranno i 10km/h.

Nel pomeriggio, nonostante possa comparire una leggera copertura nuvolosa intorno al 26-42%, il sole farà capolino regalando una temperatura massima di 31,5°C intorno alle 12:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012hPa.

La sera sarà all’insegna della serenità, con un cielo limpido e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 26-27°C intorno alle 22:00. Il vento continuerà a soffiare leggero da Nord Ovest, mantenendo l’umidità intorno al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Gragnano indicano una giornata estiva con condizioni climatiche ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta. Le temperature gradevoli, il cielo sereno e la bassa probabilità di precipitazioni rendono questa giornata perfetta per godersi il bel tempo e le bellezze del territorio. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gragnano per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 2 NO max 3.1 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 0.6 ENE max 2.4 Grecale 64 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +27.4° Assenti 1.3 NO max 3.1 Maestrale 55 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +30.3° Assenti 9.6 OSO max 9.2 Libeccio 45 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31° perc. +31.5° Assenti 11.7 OSO max 10.9 Libeccio 44 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +31.3° Assenti 12.7 O max 13 Ponente 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +29.6° Assenti 9.9 ONO max 12.6 Maestrale 52 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.2° perc. +28° Assenti 5.5 NNO max 6.8 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:30

