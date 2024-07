Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Gravina in Puglia prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche variegate. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +32,7°C intorno alle 09:00. Nel corso della mattinata, la velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,2km/h provenienti da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +37°C intorno alle 13:00, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +35,4°C. La velocità del vento aumenterà sensibilmente, con raffiche che potranno superare i 20km/h provenienti da diverse direzioni.

Nella fascia serale, è prevista la comparsa di piogge leggere a partire dalle 16:00, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della serata. Le temperature caleranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +25,5°C intorno alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, ma si manterrà costante intorno ai 10km/h provenienti da Nord.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino, in particolare alla possibilità di piogge nel corso della giornata. Si consiglia di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 3.8 NNO max 4.6 Maestrale 68 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 2.8 N max 3.7 Tramontana 70 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +29.3° Assenti 2.9 NE max 2.9 Grecale 49 % 1010 hPa 10 cielo sereno +34.2° perc. +33.4° Assenti 2.1 SSO max 10.2 Libeccio 29 % 1009 hPa 13 cielo sereno +37° perc. +35.4° Assenti 11.8 N max 19.2 Tramontana 20 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +32.6° perc. +31.7° 0.11 mm 14.8 SE max 18.3 Scirocco 31 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +27.3° perc. +27.7° 0.11 mm 7.9 NO max 14.6 Maestrale 50 % 1010 hPa 22 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.6 OSO max 5.1 Libeccio 50 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 04:06 e tramonta alle ore 04:06

