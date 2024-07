Meteo Iglesias, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Iglesias, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature elevate. I venti saranno leggeri e non sono attese precipitazioni significative.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte a Iglesias il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una leggera percezione di caldo a +19,6°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche di 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà all’83% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e assenza di nuvole, mantenendo le temperature stabili intorno ai +23,7°C. La percezione di caldo sarà di +23,5°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 5,4km/h da Est, con raffiche di 7,3km/h. L’umidità diminuirà al 55% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i +32°C. La percezione di caldo salirà a +31,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12,6km/h, con raffiche di 12,6km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai +21,7°C. La percezione di caldo sarà di +21,8°C. Il vento soffierà da Est a 5km/h, con raffiche di 5km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, con temperature stabili intorno ai +21,3°C. La percezione di caldo sarà di +21,4°C. Il vento soffierà da Est a 4,1km/h, con raffiche di 4,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 73% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +31,6°C. La percezione di caldo sarà di +30,8°C. Il vento soffierà da Sud Est a 10,5km/h, con raffiche di 10,5km/h. L’umidità diminuirà al 34% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i +32,8°C. La percezione di caldo sarà di +32,5°C. Il vento soffierà da Ovest a 11,8km/h, con raffiche di 11,8km/h. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai +23,3°C. La percezione di caldo sarà di +23,1°C. Il vento soffierà da Est a 8,1km/h, con raffiche di 8,1km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, con temperature stabili intorno ai +23°C. La percezione di caldo sarà di +22,7°C. Il vento soffierà da Est a 7,9km/h, con raffiche di 7,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +33,2°C. La percezione di caldo sarà di +31,4°C. Il vento soffierà da Est a 6,8km/h, con raffiche di 6,8km/h. L’umidità diminuirà al 24% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i +34,4°C. La percezione di caldo sarà di +32,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12,6km/h, con raffiche di 12,6km/h. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai +24,7°C. La percezione di caldo sarà di +24,4°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 4,7km/h, con raffiche di 4,7km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

In conclusione, il fine settimana a Iglesias si prospetta caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature elevate. I venti saranno leggeri e non sono previste precipitazioni significative. Sia Sabato che Domenica si prevedono giornate soleggiate e calde, ideali per godersi le bellezze del territorio sardo.

