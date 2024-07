Meteo Imola, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Imola per Lunedì 22 Luglio mostrano una giornata con variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Al mattino, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a nubi sparse e, infine, a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i +23,8°C e i +30,7°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +32,6°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6km/h e i 10,4km/h, provenendo principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà intorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole e temperature che potranno superare i +34°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità leggermente superiore rispetto alla mattina, arrivando a toccare i 14,3km/h. L’umidità calerà al 36%.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +23°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con raffiche che potranno raggiungere i 9,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Imola indicano una giornata inizialmente nuvolosa, ma in rapido miglioramento nel corso delle ore, con un aumento delle temperature e un cielo che si libererà dalle nubi nel pomeriggio. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni leggere previste durante la giornata, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° prob. 45 % 7.6 ONO max 8.1 Maestrale 76 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.2 mm 7.7 SO max 8 Libeccio 82 % 1010 hPa 6 cielo coperto +23.8° perc. +24.3° prob. 66 % 6 ONO max 8.7 Maestrale 78 % 1011 hPa 9 nubi sparse +29.1° perc. +30.7° Assenti 9.3 N max 8.3 Tramontana 57 % 1011 hPa 12 nubi sparse +33.4° perc. +34.7° prob. 1 % 11.2 N max 7.2 Tramontana 41 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +34.4° perc. +35.4° 0.26 mm 11.5 ENE max 11.3 Grecale 37 % 1010 hPa 18 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 43 % 8.5 S max 11.2 Ostro 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +23.3° perc. +23.7° 0.17 mm 8.6 SSO max 8.9 Libeccio 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.