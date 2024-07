Meteo Isernia, le previsioni per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Isernia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno contraddistinte da un cielo sereno e temperature piacevoli attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i 33°C verso le ore 09:00. Il vento sarà debole e la percezione di calore sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Isernia, con poche nuvole sparse e temperature che potranno superare i 35°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest contribuirà a mitigare il caldo, ma si consiglia comunque di prestare attenzione alle alte temperature.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 24°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità via via più contenute.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Isernia indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potranno rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 6 NNE max 7 Grecale 65 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° Assenti 6.2 NNE max 7 Grecale 66 % 1017 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +28° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 47 % 1017 hPa 9 cielo sereno +33.1° perc. +32.5° Assenti 4.8 S max 6.4 Ostro 32 % 1016 hPa 12 cielo sereno +36° perc. +34.9° Assenti 8.2 SSO max 9.6 Libeccio 24 % 1015 hPa 15 nubi sparse +33.2° perc. +32.9° Assenti 7.3 SE max 11.4 Scirocco 34 % 1015 hPa 18 nubi sparse +28.9° perc. +29.2° Assenti 5.5 SSE max 6.6 Scirocco 47 % 1016 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 3.2 NNE max 5 Grecale 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:36

