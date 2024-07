Meteo Lainate, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lainate per Lunedì 29 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, nel corso della serata sono attese deboli piogge sparse.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 28-30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile tra i 2km/h e i 5,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 32-33°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 34°C. Il vento sarà debole, con intensità compresa tra i 9,5km/h e i 10,8km/h proveniente da Sud.

Durante la sera, il cielo si coprirà leggermente e sono attese deboli piogge sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-27°C, con un lieve calo rispetto alle ore centrali della giornata. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Est, con intensità tra i 3,7km/h e i 8,5km/h.

In conclusione, Lunedì 29 Luglio a Lainate si prevede una giornata caratterizzata da temperature elevate e cielo per lo più sereno, con possibili piogge leggere nel corso della serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.4° perc. +24.1° prob. 59 % 6.8 NE max 11 Grecale 89 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +23.2° prob. 36 % 6.4 NNE max 9.6 Grecale 90 % 1019 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.8° prob. 21 % 3.2 N max 5.1 Tramontana 81 % 1019 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +31.6° Assenti 5.8 SSE max 5.2 Scirocco 58 % 1019 hPa 12 poche nuvole +31.4° perc. +33.6° Assenti 9.8 S max 7.7 Ostro 51 % 1017 hPa 15 poche nuvole +32.6° perc. +34.9° Assenti 10.8 S max 7.6 Ostro 48 % 1016 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +32.2° prob. 9 % 7.4 S max 10.3 Ostro 62 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.12 mm 4.8 E max 8.5 Levante 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:52

