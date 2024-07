Meteo Lainate, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lainate per Venerdì 12 Luglio prevedono condizioni instabili con precipitazioni durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai 27-28°C nel corso della giornata.

Durante la notte, le precipitazioni saranno presenti con intensità variabile, mentre la mattina il tempo sarà caratterizzato da piogge leggere che potrebbero intensificarsi verso le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a qualche schiarita. In serata, la situazione potrebbe migliorare ulteriormente, con piogge più sporadiche e possibili schiarite.

Le temperature percepita si manterranno piuttosto costanti nel corso della giornata, con valori intorno ai 29-30°C nelle ore centrali. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno intensificarsi leggermente durante le piogge più intense.

In base alla situazione attesa per Venerdì 12 Luglio, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e munirsi di un ombrello o di un impermeabile per affrontare le precipitazioni previste. Per i prossimi giorni a Lainate, è probabile che le condizioni meteo rimangano instabili, con possibili piogge e schiarite alternate. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.9° perc. +23.6° 0.71 mm 4.4 ONO max 6.3 Maestrale 91 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +21.7° perc. +22.4° 0.3 mm 2.6 NNE max 3.3 Grecale 95 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22° perc. +22.8° 0.77 mm 1.6 N max 4.7 Tramontana 94 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.58 mm 2 SE max 5.5 Scirocco 76 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +27.3° perc. +29.8° 1.58 mm 3.2 S max 4.9 Ostro 74 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +27.5° perc. +30° 0.87 mm 6.8 SSE max 11.1 Scirocco 72 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +24.7° perc. +25.4° 3.16 mm 3.3 SSE max 4.4 Scirocco 85 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.2° perc. +21.9° 0.91 mm 8 ONO max 16.8 Maestrale 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:09

