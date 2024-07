Meteo Lecce, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Lecce indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32,2°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo resterà sgombro da nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà da nord con intensità moderata, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Al mattino, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature a salire gradualmente fino a superare i 30°C. Il vento sarà sempre proveniente da nord, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto alla notte precedente.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà il suo picco massimo, con temperature che potrebbero superare i 32°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, mantenendo comunque condizioni di ventilazione gradevoli.

In serata, le temperature inizieranno a calare, ma resteranno piacevoli per trascorrere una serata all’aperto. Il cielo limpido favorirà la visibilità delle stelle, mentre il vento continuerà a soffiare da nord con una certa costanza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 25 Luglio a Lecce prevedono una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature che dovrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 21.8 NO max 34.3 Maestrale 72 % 1007 hPa 4 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 24.2 NNO max 36.8 Maestrale 73 % 1007 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +30° Assenti 28.2 N max 34.5 Tramontana 56 % 1007 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +31.5° Assenti 28.1 N max 36.4 Tramontana 44 % 1008 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +32° Assenti 31.4 N max 35.2 Tramontana 38 % 1007 hPa 16 cielo sereno +30.7° perc. +30.4° Assenti 33.3 NNO max 40.5 Maestrale 39 % 1007 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +28.2° Assenti 22.2 NNO max 36.3 Maestrale 58 % 1008 hPa 22 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 17.5 NNO max 31.4 Maestrale 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 04:03 e tramonta alle ore 04:03

