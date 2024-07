Meteo Lecce, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Lecce si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità relativa dell’aria sarà moderata.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, il cielo sarà sereno e privo di nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 40%.

Nel pomeriggio, si potranno osservare alcune nubi sparse che andranno ad aumentare leggermente la copertura nuvolosa. Le temperature massime saranno di circa +32°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore a causa della presenza di nubi. Il vento continuerà a soffiare da nord con intensità moderata.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi e le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +25°C. Il vento perderà di intensità, mantenendo comunque una leggera brezza proveniente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Lecce indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate e vento da nord. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecce suggeriscono un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori estivi e venti moderati.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 33.2 NNO max 47.4 Maestrale 67 % 1011 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 30.5 NNO max 44 Maestrale 60 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +28.4° Assenti 30.6 N max 40 Tramontana 45 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +31° Assenti 29.3 N max 28 Tramontana 40 % 1013 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +30.8° Assenti 24.1 N max 21.6 Tramontana 31 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +30.4° Assenti 21 N max 19.8 Tramontana 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +27.5° Assenti 14.4 NNO max 20.6 Maestrale 45 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 12.7 NNO max 16.1 Maestrale 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 19:59

