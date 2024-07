Meteo Lecco, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Lecco si presentano con condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare poche nuvole sparse. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 33°C.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà prevalentemente debole, con intensità variabili tra i 3,7km/h e i 5km/h, provenienti da direzioni settentrionali. Nel pomeriggio, il vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 6km/h. Le probabilità di precipitazioni resteranno basse, con valori che si attestano intorno al 10-15% nel primo pomeriggio.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature tenderanno a diminuire, con valori intorno ai 25-28°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con intensità che potrà raggiungere i 6,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Lecco indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con possibili piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +22.3° prob. 7 % 7.3 NNE max 7.3 Grecale 79 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 7.3 NNE max 6.7 Grecale 79 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 3.7 NNE max 4.9 Grecale 72 % 1017 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° Assenti 5 SSO max 3.5 Libeccio 54 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +33.2° prob. 7 % 7.5 SSO max 5.9 Libeccio 46 % 1016 hPa 15 poche nuvole +31.8° perc. +33.5° prob. 19 % 7.1 SSO max 5.3 Libeccio 48 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +28° perc. +31.4° 0.18 mm 4.1 S max 6.3 Ostro 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24.9° prob. 47 % 6 NNE max 5.3 Grecale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.