Meteo Legnano, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

Lunedì 29 Luglio a Legnano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con cielo sereno o poche nuvole.

Nella mattina di Lunedì, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C con un’umidità del 58% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con nubi sparse, con temperature che potranno raggiungere i +32°C. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera probabilità di pioggia. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Legnano indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.9° perc. +23.6° prob. 57 % 6.5 NNE max 10.1 Grecale 90 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.6° prob. 35 % 7.1 NNE max 11.2 Grecale 91 % 1019 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° prob. 19 % 4.4 N max 6.6 Tramontana 81 % 1020 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +31.3° Assenti 4.6 SSE max 4.5 Scirocco 58 % 1019 hPa 12 poche nuvole +31.4° perc. +33.8° Assenti 8.7 S max 6.9 Ostro 52 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +34.8° Assenti 9.8 SSO max 7.1 Libeccio 49 % 1016 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +32.2° prob. 11 % 6.3 S max 9.6 Ostro 65 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +25.9° perc. +26.6° 0.1 mm 3.4 E max 5.4 Levante 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:52

