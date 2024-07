Meteo Limbiate, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Limbiate si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere e copertura nuvolosa quasi totale, con temperature intorno ai +20°C e una percezione di freddo leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da diverse direzioni, con raffiche che potranno raggiungere i 16,5km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 94%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Man mano che la mattina avanza, le condizioni meteorologiche miglioreranno: il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà la sua comparsa. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C durante il pomeriggio. Il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 6,5km/h. L’umidità diminuirà fino al 52% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e temperature che si manterranno elevate. Il vento sarà ancora leggero e l’umidità si attesterà intorno al 53%. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la sera, con un lieve aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere verso le ultime ore della giornata.

In conclusione, Sabato 20 Luglio a Limbiate si prevede un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alle prime ore del mattino, con un aumento delle temperature e un cielo che si libererà dalle nuvole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle piogge leggere previste per la serata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle temperature elevate e condizioni meteorologiche generalmente stabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.7° perc. +21.2° 2.81 mm 3.1 SSE max 9 Scirocco 94 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +21.2° prob. 13 % 6.3 NNO max 14.3 Maestrale 93 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22.4° prob. 8 % 1.2 O max 3.8 Ponente 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.9 SO max 4.9 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +30.2° Assenti 8 S max 5.1 Ostro 52 % 1010 hPa 15 poche nuvole +29.4° perc. +30.7° prob. 13 % 8.5 SSE max 5.9 Scirocco 53 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +28.7° prob. 16 % 7.1 SSE max 12.5 Scirocco 70 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +23.8° perc. +24.3° 0.15 mm 3 SE max 4.5 Scirocco 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 21:02

