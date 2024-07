Meteo Limbiate, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Limbiate indicano cielo coperto con nuvolosità al 100% e temperature stabili intorno ai +21°C durante la notte. Leggere raffiche di vento da Nord a Nord Ovest sono attese. Martedì, pioggia leggera è prevista con umidità alta. Mercoledì, piogge leggere con umidità variabile. Giovedì, pioggia leggera con temperature fresche. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per adattarsi ai repentini cambiamenti climatici.

Lunedì 22 Luglio

Per la notte a Limbiate, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con leggere raffiche di vento provenienti da Nord a Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni è del 6% con una leggera pioviggine e un’umidità dell’83%.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature saliranno fino a +22,8°C con una brezza leggera proveniente da Nord a Nord Ovest. Le precipitazioni sono previste assenti con un’umidità del 72%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C con una brezza leggera da Sud a Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni è del 6% e l’umidità si attesterà intorno al 37%.

In serata, il cielo rimarrà sereno senza nuvole con temperature intorno ai +25,7°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 3km/h con raffiche leggere. Possibilità di pioggia leggera con una quantità di 0.22mm e un’umidità del 68%.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Limbiate, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C con una brezza leggera proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni è del 80% con una pioviggine e un’umidità dell’80%.

Nella mattina, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,4°C con una brezza leggera da Nord a Nord Est. Possibilità di pioviggine con un’umidità dell’81%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C con una brezza leggera da Sud a Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni è del 6% e l’umidità si attesterà intorno al 37%.

In serata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C con una brezza leggera da Nord a Nord Ovest. Possibilità di pioviggine con una quantità di 0.13mm e un’umidità del 79%.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte a Limbiate, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C con una brezza proveniente da Nord a Nord Est. La probabilità di precipitazioni è del 74% con una pioviggine e un’umidità dell’74%.

Nella mattina, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,3°C con una brezza da Nord Est. Possibilità di pioviggine con un’umidità dell’77%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,1°C con una brezza leggera da Sud a Sud Est. La probabilità di precipitazioni è del 0% e l’umidità si attesterà intorno al 44%.

In serata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C con una brezza leggera da Sud Est. Possibilità di pioviggine con una quantità di 0.19mm e un’umidità del 66%.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Limbiate, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C con una brezza proveniente da Nord a Nord Est. La probabilità di precipitazioni è del 86% con una pioviggine e un’umidità dell’86%.

Nella mattina, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,3°C con una brezza da Nord a Nord Est. Possibilità di pioviggine con un’umidità dell’86%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 99%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,2°C con una brezza leggera da Sud Est. La probabilità di precipitazioni è del 2% e l’umidità si attesterà intorno al 55%.

In serata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C con una brezza leggera da Est a Nord Est. Possibilità di pioviggine con una quantità di 0.13mm e un’umidità del 79%.

In base alle previsioni meteo per Limbiate, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi.

