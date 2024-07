Meteo Lissone, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Lunedì 29 Luglio a Lissone si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 0-3%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera percezione di caldo che si aggira intorno ai +24°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 6-7km/h provenendo prevalentemente da Nord Est.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si schiarirà e dalle prime ore pomeridiane fino al tardo pomeriggio, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 8% e il 15%. Le temperature saliranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai +32-33°C e una percezione di caldo che potrebbe superare i +34°C. Il vento sarà debole, con velocità che si manterranno intorno ai 7-9km/h provenienti da Sud – Sud Est.

Nel corso della sera, la situazione meteorologica a Lissone tenderà a cambiare nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa intorno al 27-44%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +24-29°C, con una percezione di fresco che si aggirerà intorno ai +26-30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 11-18km/h provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, per Lunedì 29 Luglio a Lissone possiamo aspettarci una giornata con un mix di condizioni meteo, che vanno dalla pioggia leggera al cielo sereno, con variazioni delle temperature e della velocità del vento. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteo. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un cielo più sereno e temperature che dovrebbero mantenersi piuttosto stabili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.3° perc. +24° prob. 65 % 7.2 NE max 11.7 Grecale 89 % 1019 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +23.3° prob. 36 % 5.9 NNE max 10.3 Grecale 89 % 1019 hPa 6 cielo sereno +24.5° perc. +25.1° prob. 28 % 2.4 NNO max 3.9 Maestrale 81 % 1019 hPa 9 cielo sereno +29.2° perc. +30.9° prob. 4 % 6.8 SSE max 6.1 Scirocco 57 % 1019 hPa 12 poche nuvole +31.5° perc. +33.4° prob. 4 % 7.9 SSE max 6.7 Scirocco 50 % 1017 hPa 15 nubi sparse +32.7° perc. +34.4° prob. 4 % 9.3 SSE max 7.2 Scirocco 45 % 1016 hPa 18 nubi sparse +29.5° perc. +32° prob. 13 % 7.8 SSE max 11.8 Scirocco 60 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +25.9° perc. +26.6° 0.25 mm 6.3 E max 13.9 Levante 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:51

