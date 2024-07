Meteo Livorno, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Livorno indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +29°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +28°C. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 13km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +29°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con brezze che potranno raggiungere i 17km/h provenienti sempre da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +26°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, con brezze che soffieranno da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Livorno confermano una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Livorno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.8° perc. +26.6° Assenti 5.3 ONO max 6.6 Maestrale 82 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +26.1° Assenti 4.5 OSO max 6 Libeccio 82 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +29.6° Assenti 7.1 SO max 7.8 Libeccio 69 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +31° Assenti 13.4 OSO max 14 Libeccio 61 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.2° perc. +30.6° Assenti 14 OSO max 17 Libeccio 55 % 1011 hPa 16 cielo sereno +29° perc. +30.3° Assenti 11.6 OSO max 16.3 Libeccio 55 % 1009 hPa 19 cielo sereno +26.7° perc. +28.5° Assenti 2.7 SO max 3.7 Libeccio 71 % 1009 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 6.2 SSE max 6.9 Scirocco 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:38

