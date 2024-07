Meteo Livorno, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Livorno per Martedì 30 Luglio mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, raggiungendo il suo picco intorno alle ore 10:00 con il 49%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,5°C e i +31,3°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte fino a +32,1°C.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a essere sereno a partire dalle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,3°C, con una percezione che potrà superare i +33,5°C. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità crescente, raggiungendo i 28,3km/h alle 15:00. L’umidità relativa aumenterà fino al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nubi sparse che tenderanno ad aumentare verso le ore notturne. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +27,1°C alle 21:00. Il vento perderà progressivamente intensità, mantenendosi comunque moderato con raffiche fino a 11,3km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo a Livorno per Martedì 30 Luglio indicano una giornata con temperature elevate e un cielo che alternerà momenti di sereno a fasi con nubi sparse. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 28,3km/h nel pomeriggio. L’umidità relativa aumenterà nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con temperature che si manterranno elevate e possibili schiarite nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.4 NE max 6.5 Grecale 75 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 9.7 NE max 10.9 Grecale 66 % 1015 hPa 7 poche nuvole +28.4° perc. +29.2° Assenti 8.9 ENE max 13 Grecale 53 % 1015 hPa 10 nubi sparse +31.2° perc. +32.1° Assenti 12.5 NO max 15.5 Maestrale 46 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.3° perc. +33.5° Assenti 19.8 NO max 20.1 Maestrale 52 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.4° perc. +33.6° Assenti 19.8 NO max 25.4 Maestrale 60 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +30.4° Assenti 13.5 NO max 17.8 Maestrale 71 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26.9° perc. +29.6° Assenti 7.5 NO max 8.4 Maestrale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:40

