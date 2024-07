Meteo Lodi, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Lodi ci saranno variazioni nelle condizioni meteorologiche. Venerdì, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa, temperature intorno ai 27,5°C. Sabato, il cielo sarà parzialmente coperto al mattino, ma peggiorerà con pioggia e nuvole dense. Domenica, il cielo sarà coperto con possibili nubi sparse e temperature intorno ai 19,4°C. Si consiglia di monitorare le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Lodi, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 87%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una percezione di 21,4°C a causa di una leggera brezza proveniente da Ovest. Il vento soffierà a 9,1km/h con raffiche fino a 12,6km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.28mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il tempo continuerà ad essere instabile con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature saliranno fino a 25,6°C, con una percezione di 26,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di 5,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 65% con un’umidità al 77%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature massime raggiungeranno i 26,6°C, con una percezione di 26,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 7km/h, con una probabilità di pioggia del 65% e un’umidità al 74%.

In serata, il tempo continuerà a essere variabile con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,5°C, con una percezione di 29,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest, con una probabilità di pioggia del 61% e un’umidità al 71%.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte a Lodi, il cielo sarà parzialmente coperto con poche nuvole e una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C, con una percezione di 21,4°C a causa di una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Il vento soffierà a 7,5km/h con raffiche fino a 12,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Durante la mattina, il tempo peggiorerà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 87%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,3°C, con una percezione di 22,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità di 6,7km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’87% con un’umidità all’85%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili con cielo coperto e una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature massime raggiungeranno i 25°C, con una percezione di 25,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest, con una probabilità di pioggia dell’85% e un’umidità all’81%.

In serata, il tempo si manterrà instabile con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,5°C, con una percezione di 24°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest, con una probabilità di pioggia del 100% e un’umidità all’80%.

Domenica 14 Luglio

Nel corso della notte a Lodi, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,7°C, con una percezione di 21,2°C a causa di una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. Il vento soffierà a 7km/h con raffiche fino a 8,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 90% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente coperto con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione di 20,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una probabilità di pioggia del 16% e un’umidità al 93%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature massime raggiungeranno i 19,9°C, con una percezione di 20,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una probabilità di pioggia del 8% e un’umidità al 92%.

In serata, il cielo si manterrà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con una percezione di 19,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una probabilità di pioggia del 4% e un’umidità al 92%.

In conclusione, il fine settimana a Lodi si preannuncia variabile con precipitazioni e copertura nuvolosa in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

