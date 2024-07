Meteo Lucca, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Lucca si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che si aggireranno intorno ai +21°C e una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est con velocità intorno ai 3-4km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 95%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Durante la mattina, le nuvole sparse tenderanno a aumentare, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 32%. Le temperature saliranno fino a toccare i +31°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +32°C. Il vento si intensificherà provenendo da diverse direzioni, con raffiche che potranno raggiungere i 14-16km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C. Il vento soffierà con intensità, con raffiche che potranno superare i 20km/h provenienti dall’Ovest.

In serata, la situazione meteorologica non cambierà, con un cielo coperto al 98% e temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora presente, con una probabilità di pioggia leggera che potrebbe manifestarsi con una precipitazione di 0.16mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Lucca indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, temperature elevate e vento moderato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.3° perc. +22° Assenti 3.4 ENE max 3.7 Grecale 95 % 1009 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +21° Assenti 4 NE max 4 Grecale 96 % 1009 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 2.8 SE max 3.9 Scirocco 73 % 1010 hPa 10 poche nuvole +31.8° perc. +31.9° Assenti 9.9 OSO max 14.4 Libeccio 40 % 1009 hPa 13 cielo coperto +31.8° perc. +32° Assenti 8.2 O max 7.8 Ponente 40 % 1008 hPa 16 cielo coperto +29.1° perc. +29.8° Assenti 12.7 OSO max 24.4 Libeccio 50 % 1009 hPa 19 cielo coperto +25.2° perc. +25.3° prob. 16 % 9.3 NE max 9.8 Grecale 57 % 1006 hPa 22 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° prob. 32 % 4.7 NNO max 4.7 Maestrale 59 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 04:31 e tramonta alle ore 04:31

