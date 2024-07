Meteo Lucca, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Lucca si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni nel corso della giornata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27,8°C alle 08:00, percepita come +29,3°C a causa della leggera umidità presente. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 5,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30,5°C alle 13:00, con una percezione di caldo leggermente superiore a causa della brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest a 18,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45%.

Nel tardo pomeriggio e sera, si potranno osservare nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +24,7°C alle 18:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Lucca indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi una giornata all’aperto, approfittando delle condizioni meteo favorevoli. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lucca per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +21.1° Assenti 3.4 N max 3.7 Tramontana 88 % 1010 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.7° Assenti 3.9 NE max 4.6 Grecale 91 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 4 % 2 SSE max 5.4 Scirocco 70 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +30.6° Assenti 11.6 OSO max 18.1 Libeccio 48 % 1011 hPa 13 cielo sereno +30.5° perc. +31° Assenti 11.6 OSO max 18.4 Libeccio 45 % 1011 hPa 16 nubi sparse +29.1° perc. +29.2° Assenti 9.5 OSO max 12.7 Libeccio 45 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° prob. 1 % 6 O max 5.9 Ponente 80 % 1011 hPa 22 cielo sereno +19.7° perc. +20° Assenti 3.9 NNE max 3.6 Grecale 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.